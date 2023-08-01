Мали и Буркина-Фасо предостерегли от иностранного военного вторжения в Нигер

Любое вторжение в Нигер с привлечением вооруженных сил будет расценено как объявление войны Буркина-Фасо и Мали. Об этом говорится в совместном заявлении переходных правительств этих двух стран, уточняет 31 июля AFP.

«Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали… предупреждают, что любое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали», — подчеркивается в документе.

Помимо этого, обе республики отметили готовность в таком случае покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Ранее, 30 июля, стало известно, что участники ЭКОВАС решили прекратить финансовые и коммерческие трансакции с Нигером после военного переворота. Также они договорились заморозить активы организаторов мятежа, членов их семей и пособников, закрыть границы с Нигером и приостановить материальную помощь стране.

26 июля военные в Нигере попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Организовала мятеж президентская гвардия, ее возглавил генерал Омар Чиани.

На следующий день военные Нигера заявили, что Базум смещен, а границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники сообщили о приостановке работы всех учреждений республики.

После этого, 28 июля, США предупредили, что могут свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности.

В свою очередь глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель 29 июля заявил, что Европа не будет признавать смену власти. Он отметил, что приостановка действия Конституции и роспуск демократических институтов ослабляют государство и народ Нигера, чьи мир, стабильность и безопасность необходимо сохранить.