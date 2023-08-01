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Медведев призвал украинских спортсменов не нарушать правила в ходе соревнований

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев 31 июля высказался о скандале с участием украинской саблистки Ольги Харлан, отказавшейся пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане.

«Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали», — написал он в Telegram-канале.

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Инцидент на чемпионате мира по фехтованию произошел 27 июля в Милане. После поединка российская спортсменка захотела подойти к украинке, которая победила, и пожать ей руку согласно правилам. Харлан выставила саблю вперед и не подпустила россиянку к себе, после чего покинула дорожку.

Позже в этот же день стало известно, что украинку дисквалифицировали. Харлан должна была встретиться также 27 июля в 1/16 финала с болгаркой Йоаной Илиевой. Однако поединок не состоялся, и представительница Болгарии автоматически прошла в 1/8 финала.

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