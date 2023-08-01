Глава МИД Боливии: президент Арсе официально уведомил о желании вступить в БРИКС

Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта 31 июля сообщил, что президент страны Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС.

«Мы хотим сообщить вам, что 12 июня 2023 года президент Арсе официально сообщил о готовности Боливии присоединиться к группе», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Как отметил министр, Боливия стремится двигаться «к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками». По его словам, власти страны предприняли многочисленные усилия и теперь находятся «на правильном пути».

Боливия примет участие в 15-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге на тему «Ассоциация за ускоренный взаимный рост, устойчивое развитие и инклюзивную многосторонность», на котором президент страны представит экономическую, социальную, общественную и производственную модель Боливии, добавил министр.

Ранее, 28 июля, посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров отметил, что Эфиопия заявила о желании присоединиться к БРИКС.

24 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев объяснил, что БРИКС привлекает страны отсутствием конфронтационной или скрытой повестки, а участники блока взаимодействуют на основе согласованных подходов.

Шерпа ЮАР в блоке Анил Суклал 18 июля заявил, что БРИКС может включить в себя более 50 стран в результате расширения. По его словам, Египет, ОАЭ, Индонезия и Аргентина хотят стать членами БРИКС.

9 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса, председательствующий в текущем году в БРИКС, сообщил, что многие страны сейчас добиваются вступления группу. На саммите БРИКС в августе будет рассмотрен вопрос расширения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июня сообщил, что целый ряд стран заявил о намерении вступить в БРИКС, и эта тема расширения участников объединения будет в повестке саммита в августе.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.