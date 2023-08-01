Автомобиль сбил насмерть мужчину на обочине трассы под Новосибирском

В Новосибирской области неизвестный автомобиль сбил насмерть жителя Алтайского края. Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как сообщает ведомство, авария произошла поздно вечером 31 июля на 123-м км «Чуйского тракта». По предварительной информации, мужчина 1980 года рождения передвигался по обочине дороги, когда на него наехал, также предположительно, грузовик, который ехал в сторону Алтайского края.

«В результате происшествия мужчина-пешеход получил травмы не совместимые с жизнью. Автомобиль с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении ГАИ.

На данный момент правоохранительные органы разыскивают виновника ДТП и просят всех возможных свидетелей обратиться в ведомство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось, что в Москве водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

Отмечается, что грузовик не успел войти в поворот и столкнулся с отбойником на Ленинском проспекте в районе дома №123. По информации «Известий», водитель погиб. Причины ДТП устанавливаются.