Врач опровергла распространенные мифы о заболеваемости ОРВИ летом

Врач-терапевт, врач УЗД «ИНВИТРО-Воронеж» Светлана Куприна 1 августа рассказала, что большинство вирусов, вызывающих ОРВИ, имеют сезонное распространение осенью и зимой. Однако есть респираторные вирусы, которые циркулируют преимущественно в теплую, влажную погоду, то есть летом.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что причиной инфекции является контакт с заболевшим, а появление бактериальных осложнений связано с активацией собственной патогенной микрофлоры на фоне снижения иммунитета.

По словам Куприной, простудиться от сквозняка в жару невозможно, это миф. Единственной проблемой может являться резкая смена температур, при заходе в прохладное помещение, где еще сквозняк. Потоотделение после жаркой улицы способствует еще большему охлаждению на ветру или сквозняке. Такое агрессивное воздействие может вызвать проблемы у здорового человека. Однако пребывание на сквозняке в жару не должно вызывать никаких негативных последствий.

Также не может привести к простуде как сон с открытыми окнами в жару, так и кондиционеры. Однако важно, чтобы перепад температуры между окружающим и кондиционированным воздухом не превышал 10 градусов, поскольку возникает риск переохлаждения. При этом врач подчеркнула необходимость регулярно менять фильтры кондиционера и использовать увлажнитель воздуха.

Куприна указала, что простуда от мороженного является еще одним мифом, поскольку это вирусное заболевание, передающееся от больного человека. У некоторых людей могут быть болезненные ощущение в горле, связанные с чувствительностью слизистых к холоду. При этом мороженое часто рекомендуют для уменьшения болей в горле при ОРВИ и ангине.

Ранее, 15 мая, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников опроверг пользу чая с малиной и чеснока при простуде. Он отметил, что чай с малиной не приносит никакой пользы, поскольку витамин C, содержащийся в малине, при высокой температуре испаряется. Врач добавил, что витамин С не повышает иммунитет против гриппа или ОРВИ, что делает этот способ вдвойне бездейственным. Чесночный сок может обжечь слизистую носа.