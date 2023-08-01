Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +28 градусов 1 августа
Мир
В Италии заявили о готовности к участию в миротворческой миссии на Украине
Мир
Один человек погиб в Техасе при схождении с рельсов грузового поезда
Мир
Американский генерал провел серию переговоров по ситуации в Нигере
Армия
Шойгу поздравил специалистов материально-технического обеспечения с праздником
Армия
Российские минометчики сорвали наступление украинских военных
Мир
Суд США огласит приговор россиянину Клюшину 7 сентября
Мир
ООН допустила установление нового рекорда в истории погодных наблюдений
Мир
Президент Мексики отказался от переговоров по Украине без участия РФ
Мир
Умер американский актер Пол Рубенс
Экономика
Центробанк улучшил прогноз по ВВП до диапазона в 1,5-2,5%
Мир
США и Украина начнут переговоры по гарантиям безопасности на этой неделе

Врач опровергла распространенные мифы о заболеваемости ОРВИ летом

Терапевт Куприна назвала мифом, что в жару можно простудиться от мороженого
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-терапевт, врач УЗД «ИНВИТРО-Воронеж» Светлана Куприна 1 августа рассказала, что большинство вирусов, вызывающих ОРВИ, имеют сезонное распространение осенью и зимой. Однако есть респираторные вирусы, которые циркулируют преимущественно в теплую, влажную погоду, то есть летом.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что причиной инфекции является контакт с заболевшим, а появление бактериальных осложнений связано с активацией собственной патогенной микрофлоры на фоне снижения иммунитета.

По словам Куприной, простудиться от сквозняка в жару невозможно, это миф. Единственной проблемой может являться резкая смена температур, при заходе в прохладное помещение, где еще сквозняк. Потоотделение после жаркой улицы способствует еще большему охлаждению на ветру или сквозняке. Такое агрессивное воздействие может вызвать проблемы у здорового человека. Однако пребывание на сквозняке в жару не должно вызывать никаких негативных последствий.

Также не может привести к простуде как сон с открытыми окнами в жару, так и кондиционеры. Однако важно, чтобы перепад температуры между окружающим и кондиционированным воздухом не превышал 10 градусов, поскольку возникает риск переохлаждения. При этом врач подчеркнула необходимость регулярно менять фильтры кондиционера и использовать увлажнитель воздуха.

Куприна указала, что простуда от мороженного является еще одним мифом, поскольку это вирусное заболевание, передающееся от больного человека. У некоторых людей могут быть болезненные ощущение в горле, связанные с чувствительностью слизистых к холоду. При этом мороженое часто рекомендуют для уменьшения болей в горле при ОРВИ и ангине.

Продолжение следует: к каким осложнениям приводят простудные заболевания
Врачи рассказали, как избежать проблем со здоровьем после ОРВИ

Ранее, 15 мая, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников опроверг пользу чая с малиной и чеснока при простуде. Он отметил, что чай с малиной не приносит никакой пользы, поскольку витамин C, содержащийся в малине, при высокой температуре испаряется. Врач добавил, что витамин С не повышает иммунитет против гриппа или ОРВИ, что делает этот способ вдвойне бездейственным. Чесночный сок может обжечь слизистую носа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023