ЕС осудил задержания министров и чиновников правительства Базума в Нигере

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил 31 июля, что союз осуждает задержания министров и чиновников правительства Базума в Нигере.

«ЕС осуждает продолжающиеся задержания министров и высокопоставленных чиновников правительства президента Мохамеда Базума путчистами в Нигере. Мы призываем к их немедленному освобождению», — написал он в Twitter.

26 июля военные в Нигере попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Организовала мятеж президентская гвардия, ее возглавил генерал Омар Чиани.

На следующий день военные Нигера заявили, что Базум смещен, а границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники сообщили о приостановке работы всех учреждений республики.

Позднее, 31 июля, сообщалось, что председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли провел телефонные переговоры с коллегами из Нигера и Франции.

29 июля лава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель 29 июля заявил, что Европа не будет признавать смену власти. Он отметил, что приостановка действия Конституции и роспуск демократических институтов ослабляют государство и народ Нигера, чьи мир, стабильность и безопасность необходимо сохранить.

Накануне США предупредили, что могут свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности.