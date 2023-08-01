Актер из сериала «Эйфория» Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет
Актер Ангус Клауд скончался в возрасте 25 лет. Об этом 31 июля сообщил портал TMZ.
«С тяжелейшим сердцем нам пришлось сегодня попрощаться с невероятным человеком. Как художник, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях», — сообщила семья актера.
Отмечается, что на прошлой неделе Клауд похоронил отца, и, как предположили его близкие, не смог смириться с потерей, так как они были лучшими друзьями. При этом точная причина смерти не разглашается.
Известность Клауду принесла роль Феско в сериале HBO «Эйфория», который получил премию «Эмми». Актер был главным героем первых двух сезонов проекта. Также он снялся в фильмах «Северный Голливуд» (2021) и «Линия» (2023).
Официальный Twitter-аккаунт Euphoria выразил соболезнования после известия о смерти Клауда.
«Мы невероятно опечалены, узнав о кончине Ангуса Клауда. Он был чрезвычайно талантлив и любим членами семьи HBO и Euphoria. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его друзьям и семье в это трудное время», — говорится в сообщении.