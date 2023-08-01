Министр спорта РФ призвал не считать соревнования в стране альтернативой ОИ-2024

Новые форматы крупных международных стартов, которые должны пройти на территории России в 2024 году, не стоит рассматривать в качестве альтернативы летним Олимпийским играм того же года в Париже. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

С 20 по 23 июня 2024 года в Казани должны пройти «Игры БРИКС» по 25 видам спорта. В этих соревнованиях ожидается участие около 50 стран, то есть не только спортсменов из государств этого союза (Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР) и кандидатов на вступление в него (Иран, Белоруссия, Египет, Аргентина, Алжир, Бангладеш, Эфиопия). «Игры БРИКС» пройдут за месяц до старта Олимпиады в Париже.

А через месяц после нее — с 15 по 29 сентября 2024 года — в Москве и Екатеринбурге должны пройти «Игры дружбы». Соревнования под таким же названием состоялись в 1984 году, когда СССР бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

«Это не в качестве альтернативы Олимпиаде, а в качестве нового формата соревнований, который позволил бы нашим спортсменам сохранить конкурентоспособность и взаимодействие с международным спортом. Но мы хотим новые форматы соревнований провести не в качестве какого-то антагонизма или демонстрации несогласия с политикой МОК. Об этом уже говорил президент: мы самодостаточная страна с многовековой историей, с победными спортивными традициями. И мы должны прежде всего думать о самих себе, о состоянии нашей национальной системы спорта, о благополучии и социальных гарантиях для наших спортсменов. Названные выше соревнования всё это предоставляют», — заявил «Известиям» Олег Матыцин.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор не пригласил российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже. Помимо «Игр БРИКС» и «Игр дружбы», в феврале 2024 года в Казани пройдут «Игры будущего».

«Это не совсем олимпийский формат. Но, как известно, решением нашего президента они также пройдут в Казани — в феврале 2024 года. Это новая инициатива, демонстрирующая, что Россия — очень креативная и открытая страна, которая думает о будущем. Потому что это поиск путей взаимодействия классического спорта и киберспорта, чем сегодня так увлечена молодежь», — пояснил Матыцин.

Ожидается, что решение о допуске или недопуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже МОК примет в октябре.

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