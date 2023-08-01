В Италии заявили о готовности к участию в миротворческой миссии на Украине
После завершения конфликта на Украине Рим будет готов внести свой вклад в миротворческую миссию. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто на публичном мероприятии, передает в понедельник, 31 июля, агентство ANSA.
«Мы всегда были важными участниками миротворческих миссий. Если такая понадобится [после конфликта на Украине], мы готовы участвовать», — сказал он.
Помимо этого, Крозетто признал, что Италия — западная страна, где наиболее распространены пророссийские настроения и антинатовские убеждения. Также он добавил, что в Италии сложнее всего объяснить выдачу оружия для самозащиты.
Около половины итальянского населения выступает против отправки оружия киевскому режиму. Многие профсоюзы во время акций протеста указывают, что средства необходимо тратить на нужды населения и трудящихся, а не спонсировать вооруженные конфликты.
Ранее, 29 июля, американская газета The Wall Street Journal сообщала о планах Саудовской Аравии провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине. На них пригласили представителей около 30 государств, однако Россия приглашение не получила.
8 июля вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что не видит благоприятных условий для начала переговоров по украинскому конфликту.
Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.