В Московском регионе произошло суперлуние

В Московском регионе в ночь на 1 августа можно было наблюдать суперлуние. В распоряжении «Известий» оказались кадры, как выглядела Луна в пик этого астрономического явления.

При суперлунии Луна находится на наименьшем расстоянии от Земли. Сегодня она приблизилась к нашей планете на 23 тыс. км. В связи с этим Луна стала выглядеть крупнее, а благодаря оптическому эффекту линзы на местах восхода и захода, ее размер стал казаться еще больше.

Ранее, 30 июля, телеканал Sky News сообщил, что в августе произойдут два суперлуния подряд. Первое суперлуние произойдет 1 августа, а второе — 30-го числа. Так как лунная фаза длится 29,5 дня, два суперлуния в течение одного месяца происходят довольно редко. Второе полнолуние при этом принято называть голубой луной.