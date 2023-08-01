Второй сезон «Благих знамений» оценили выше первого

Продолжение сериала-хита «Благих знамений» по мотивам романа Терри Пратчетта и Нила Геймана получило высокий рейтинг на Rotten Tomatoes: критики поставили ему 87%, а рядовые зрители — 98%.

Хвалят новинку за обилие юмора, шикарную актерскую игру Майкла Шина и Дэвид Теннанта, а также «химию» между их персонажами. Новые «Благие знамения» не имеют под собой литературной основы: для создания эпизодов использовали черновики и наработки авторов.

Шоураннером продолжения выступил Нил Гейман, а к своим ролям вернулись Майкл Шин и Дэвид Теннант. Режиссерское кресло опять занял Дуглас Маккиннон (сериал «Шерлок», «Доктор Кто», «Детективное агентство Дирка Джентли»).

Если в оригинальном сериале дуэт ангела Азирафеля и демона Кроули спасали Землю от надвигающегося Армагеддона, то теперь ставки значительно ниже. Двигает сюжет внезапно объявившийся якобы архангел Гавриил, который потерял память, но предупреждает о приближении катастрофы. Противоречивые друзья вновь ввязываются в авантюру и привлекают внимание Небес и Преисподней.

Концовка у второго сезона намекает на потенциальное продолжение, и связано оно будет, скорее всего, со вторым пришествием Иисуса Христа. Именно такое задание получает Азирафель в финальной серии шоу. Если Гейман планирует выпустить третий сезон, то во многом он повторит завязку оригинального сериала: в нем Кроули должен был помочь пришествию Антихриста.

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Знак выше: второй сезон «Благих знамений» оказался лучше первого