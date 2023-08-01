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Грузинский политик оценил отношение Тбилиси к антироссийским протестам

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Фото: Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy
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Правительство Грузии могло бы без проблем справиться с группой людей, устроивших протесты из-за захода круизного лайнера Astoria Grande в порт Батуми с россиянами на борту, если бы действительно этого хотело, но действующие грузинские власти выбрали тактику «и нашим, и вашим», заявил в интервью «Известиям» лидер и политический секретарь политической партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия.

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«Правительство, если бы ему это было нужно, легко справилось бы с этой группой [протестующих]. Но оно начало показывать, что якобы полиция пытается их разогнать, но у них не получается, это всё один большой спектакль. Правительство пытается показать и американцам, что оно лояльно относится ко всем политическим группам, и русским — смотрите, мы пытались их разогнать, но не получилось. Сегодня правительство играет и нашим, и вашим», — сказал Ломия.

При этом он подчеркнул, что сегодня официальный Тбилиси предпочитает нейтрализовать те политические силы, которые реально пользуются поддержкой населения, и создает псевдоструктуры, за которым, по представлениям властей, люди должны пойти.

27 июля в Батуми из Сочи прибыл круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту. Грузинская оппозиция заявила, что судно, хоть и находится под управлением турецкой компании Mirai Cruises, может подпадать под санкции, а самих россиян обвинили в том, что они якобы нарушили грузинский закон «Об оккупации».

В агентстве морского транспорта Грузии заявили, что судно не находится под действием международных санкций. Несмотря на это, 31 июля, когда судно снова зашло в порт, в Батуми прошла акция протеста. Ее участники, как пишут местные СМИ, забросали яйцами и бутылками автобус с туристами из России. Полиция задержала наиболее активных протестующих.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Если ты борешься с лайнером — это глупость»

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