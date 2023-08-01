В Москве погиб водитель грузовика при столкновении с отбойником
В Москве водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с отбойником. Об этом 1 августа сообщил столичный департамент транспорта.
Отмечается, что грузовик не успел войти в поворот и столкнулся с отбойником на Ленинском проспекте в районе дома №123. По информации «Известий», водитель погиб.
«Врезался в отбойник и умер. Скорее всего, ехал и заснул, может, приступ какой. Его пытались вытащить сначала, трактором тягали. Оборвался трос. Потом он умер», — сообщили очевидцы аварии.
На месте работают экстренные службы. Причины ДТП устанавливаются.
Накануне сообщалось, что в результате ДТП на трассе «Вятка» в Мурашинском районе Кировской области погиб один человек, еще четверо пострадали.