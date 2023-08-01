Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу поздравил специалистов материально-технического обеспечения с праздником
Армия
Российские минометчики сорвали наступление украинских военных
Мир
Суд США огласит приговор россиянину Клюшину 7 сентября
Мир
ООН допустила установление нового рекорда в истории погодных наблюдений
Мир
Президент Мексики отказался от переговоров по Украине без участия РФ
Мир
Умер американский актер Пол Рубенс
Экономика
Центробанк улучшил прогноз по ВВП до диапазона в 1,5-2,5%
Мир
США и Украина начнут переговоры по гарантиям безопасности на этой неделе
Армия
Кадыров сообщил об упреждающем ударе по ВСУ в Харьковской области
Мир
Великобритания добавила шесть физлиц в список санкций против РФ
Мир
Миссия РФ в ООН заявила об ожидании объективности оценки терактов Киева
Происшествия
ВСУ выпустили 27 снарядов по Донецку и Макеевке
Политика
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке
Сюжет:

Американский генерал провел серию переговоров по ситуации в Нигере

0
Фото: REUTERS/Souleymane Ag Anara
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли провел телефонные переговоры с коллегами из Нигера и Франции. Об этом 31 июля сообщил официальный представитель ведомства полковник Дейв Батлер.

Согласно имеющейся информации, глава вооруженных сил ВС Нигера генерал-лейтенант Абду Сидику Исса и Милли связывались 27 июля. Они «обсудили развитие событий в Нигере и безопасность американцев» на территории африканской республики.

Разговор с начальником генштаба французских ВС Тьерри Буркхардом также был посвящен ситуации в сфере безопасности в Нигере. Со своей стороны генерал Милли отметил «критически важную роль» военного альянса между США и Францией в поддержании мира и стабильности на европейской территории, а также в других регионах.

Отмечается, что Вашингтон до сих пор не принял решение о том, считать ли ситуацию в Нигере государственным переворотом. Положительный ответ потребует от США сократить помощь местному правительству, что может иметь серьезные последствия для республики.

Силовая загрузка: Нигер ждут санкции из-за военного захвата власти
Эксперты заявили о кризисе государственности в Западной Африке

26 июля военные в Нигере попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Организовала мятеж президентская гвардия, ее возглавил генерал Омар Чиани.

На следующий день военные Нигера заявили, что Базум смещен, а границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники сообщили о приостановке работы всех учреждений республики.

После этого, 28 июля, США предупредили, что могут свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности.

В свою очередь глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель 29 июля заявил, что Европа не будет признавать смену власти. Он отметил, что приостановка действия Конституции и роспуск демократических институтов ослабляют государство и народ Нигера, чьи мир, стабильность и безопасность необходимо сохранить.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023