Американский генерал провел серию переговоров по ситуации в Нигере

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли провел телефонные переговоры с коллегами из Нигера и Франции. Об этом 31 июля сообщил официальный представитель ведомства полковник Дейв Батлер.

Согласно имеющейся информации, глава вооруженных сил ВС Нигера генерал-лейтенант Абду Сидику Исса и Милли связывались 27 июля. Они «обсудили развитие событий в Нигере и безопасность американцев» на территории африканской республики.

Разговор с начальником генштаба французских ВС Тьерри Буркхардом также был посвящен ситуации в сфере безопасности в Нигере. Со своей стороны генерал Милли отметил «критически важную роль» военного альянса между США и Францией в поддержании мира и стабильности на европейской территории, а также в других регионах.

Отмечается, что Вашингтон до сих пор не принял решение о том, считать ли ситуацию в Нигере государственным переворотом. Положительный ответ потребует от США сократить помощь местному правительству, что может иметь серьезные последствия для республики.

26 июля военные в Нигере попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Организовала мятеж президентская гвардия, ее возглавил генерал Омар Чиани.

На следующий день военные Нигера заявили, что Базум смещен, а границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники сообщили о приостановке работы всех учреждений республики.

После этого, 28 июля, США предупредили, что могут свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности.

В свою очередь глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель 29 июля заявил, что Европа не будет признавать смену власти. Он отметил, что приостановка действия Конституции и роспуск демократических институтов ослабляют государство и народ Нигера, чьи мир, стабильность и безопасность необходимо сохранить.