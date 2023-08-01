Минобороны показало кадры работы подразделений МТО во время спецоперации

Минобороны России 1 августа опубликовало кадры организации непрерывного материально-технического обеспечения (МТО) подразделений Западного военного округа (ЗВО) в полевых условиях при выполнении задач в ходе проведения спецоперации.

Отмечается, что в местах отдыха военнослужащих подразделения МТО проводят плановое обслуживание техники и вооружения, доукомплектовываются материальными средствами, снаряжением и обмундированием. Здесь можно поменять белье, постирать вещи и принять душ в полевом банно-прачечном комплексе, заправить и обслужить технику, отдохнуть в комфортных условиях.

Особое внимание уделено вопросам обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации. Работа подразделений МТО обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым. Каждый день машины доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду. Всё доставляется до каждого подразделения, ведущего боевые действия на передовой.

«Данная колонна выполняла задачи по передаче материальных средств и топлива боевым подразделениям, непосредственно выполняющим задачи на переднем крае», — сказал сопровождающий колонны с позывным Ангара.

Также в одном из новых районов дислокации российских подразделений были развернуты хлебозавод, полевая кухня, столовая, комната бытового обслуживания, полевой банно-прачечный комплекс, пункт хранения и заправки ГСМ, а также другие объекты МТО.

Блиндажи снаружи незаметны. Внутри стены обшивают досками, поверх которых натягивают маскировочную сеть. Крыша обычно делается из толстых бревен, уложенных в два или три наката, чтобы выстоять под минометным обстрелом.

«В блиндаже живется хорошо. Нас здесь живет 20 человек. Есть где отдохнуть. Вечером мы можем посмотреть телевизор. Есть куда сложить вещи. Мы всем обеспечены. В общем, всё здорово у нас», — рассказал военнослужащий Западного военного округа с позывным Рысь.

Главная задача подразделений МТО — не нарушать бесперебойных поставок. Снабжение — важное звено в армейской цепочке, а военнослужащие всегда готовы выполнить все поставленные командованием задачи.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 августа поздравил с профессиональным праздником специалистов МТО и обратил внимание на их профессиональный и ответственный подход к делу, а также на роль в поддержании боеспособности Вооруженных сил РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».