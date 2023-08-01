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В Грузии оценили шансы страны на получение статуса кандидата в ЕС

Экс-глава аппарата президента Грузии оценил шансы страны стать кандидатом в ЕС
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Фото: РИА Новости/Денис Асланов
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Сказать, получит ли Грузия статус кандидата в ЕС до конца текущего года, сложно, поскольку Евросоюз подходит к вопросу о приеме в союз, игнорируя свои же параметры, заявил в интервью «Известиям» экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе.

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«Если бы в Евросоюзе действительно подходили [к приему в объединение] по известным и объявленным параметрам… Грузию по прозрачности, добросовестности действий правительства поставили на 17-е место в мире, она обходит 15 стран — членов Евросоюза. По индексу коррупции — 32-е место. Это очень хороший результат, только Эстония на постсоветском пространстве чуть-чуть лучше Грузии, но в Восточной Европе и Центральной Азии тем более никого нет, кто бы мог сравниться. А где Украина с Молдавией? Где-то в девятом и десятом десятке. <…> Так что трудно сказать, предоставят ли Тбилиси статус», — сказал Мамрадзе.

Представитель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны надеются получить статус кандидата в ЕС в декабре 2023 года. По его словам, Тбилиси выполнил все 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения соответствующего статуса. В июне 2023 года ЕС уже заявлял, что страна не достигла прогресса по всем рекомендациям, выданным властям для приглашения к объединению.

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