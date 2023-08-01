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Синоптики спрогнозировали в Москве до +28 градусов 1 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до 28 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья во вторник, 1 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +26…+28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +15.

В Московской области днем ожидается от +23 до +28 градусов, ночью температура понизится до +12.

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 3–10 м/c.

Атмосферное давление составит 744–745 мм ртутного столба.

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Ранее, 31 июля, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что текущая неделя в Москве, согласно прогнозам, станет самой теплой c начала лета: к ее концу температура воздуха превысит климатическую норму на 3–5 градусов и достигнет отметки +30…+31 градус.

Накануне в центре погоды «Фобос» сообщили, что температура воздуха в августе в Москве будет на 2,5–3 градуса выше многолетней нормы. При этом осадков выпадет в пределах нормы (70–80 мм).

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