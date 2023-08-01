Лидер партии «Альянс патриотов Грузии» назвал глупыми протесты из-за лайнера

Антироссийских настроений в Грузии нет, а попытки оппозиции протестовать из-за захода лайнера Astoria Grande с гражданами РФ на борту нужны лишь для демонстрации якобы борьбы с Россией западным кураторам, сказал в интервью «Известиями» лидер и политический секретарь партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия.

«Протест против захода лайнера в порт, который произошел сегодня, даже не логичен. Русские сюда попадают через Ларс, на автобусах, на машинах, воздушным путем, через Ереван — никто же на границе их не встречает протестами. <…> Это всё делается для политических очков, чтобы показать своим кураторам и хозяевам, что они здесь активно борются с Россией, со всем русским», — сказал Ломия.



При этом он подчеркнул, что антироссийских настроений в Грузии нет, поскольку в ином случае на подобные акции выходили бы «не 100 человек, не 200 — там стояло бы огромное количество людей, и они были бы не только там».

27 и 31 июля в Батуми прошли акции протеста оппозиции из-за захода в местный порт круизного лайнера Astoria Grande, управляемого турецкой компанией Mirai Cruises. На борту судна находились граждане России. Грузинская оппозиция заявила, что корабль может подпадать под международные санкции, а граждане РФ якобы нарушили действующий в Грузии закон «Об оккупации». При этом в агентстве морского транспорта Грузии заявили, что судно принадлежит компании, зарегистрированной на Сейшельских островах и не подпадающей под действие международных санкций.

По данным местных СМИ, участники акции протеста забросали автобус с российскими туристами яйцами и бутылками. Местная полиция задержала наиболее активных протестующих.



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«Если ты борешься с лайнером — это глупость»