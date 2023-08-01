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Глава Нацбанка Украины сообщил о дефиците бюджета более 25% ВВП

Глава Нацбанка Украины Пышный: дефицит бюджета составляет более 25% ВВП
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Глава Национального банка Украины Андрей Пышный 31 июля сообщил, что дефицит государственного бюджета страны составляет 26% ВВП.

«Украинский бюджет на сегодняшний день дефицитный. Дефицит украинского бюджета — на уровне 26% ВВП», — сказал он в интервью телеканалу «Рада».

Как отметил Пышный, Киев пытается сбалансировать бюджет за счет международной финансовой помощи. По его словам, в 2022 году Украина получила более $32 млрд. При этом в текущем году ожидается $42 млрд. В следующем году Киев рассчитывает на сумму не менее $37 млрд.

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Накануне главы комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что с начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. При этом она указал, что госбюджет страны на этот год предусматривает дефицит в размере $38 млрд.

22 июня министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киеву требуются дополнительно $110 млрд иностранной помощи до 2027 года на покрытие ущерба.

В тот же день украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине требуется еще $6,5 млрд на восполнение экономического ущерба страны на следующие 12 месяцев.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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