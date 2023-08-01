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В Белом доме ушли от ответа касательно осуждения атаки ВСУ по территории РФ

Представитель Белого дома не ответил, осуждают ли США украинские атаки на территории РФ
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Фото: Global Look Press/John Kirby
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 31 июля ушел от ответа на вопрос, выступают ли США против ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории РФ.

«Я бы хотел четко дать понять, что мы не поощряем и не способствуем (нанесению. — Ред.) этих ударов», — сказал он в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос об атаке беспилотников ВСУ на Москву.

При этом на уточняющий вопрос о том, выступают ли США против подобных ударов, Кирби повторил тезис о том, что Вашингтон «не поощряет и не способствует» их нанесению.

Он отметил, что США обсуждали с Украиной озабоченность касательно ударов по территории России, однако Киев «сам отвечает за выбор целей и свои действия». По его словам, Вашингтон сфокусирован на том, чтобы обеспечить ВСУ «всем необходимым для контрнаступления».

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Ранее в этот день военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям», с какой целью ВСУ атакуют гражданские объекты на территории РФ. По его словам, таким образом они пытаются отвлечь внимание от неудач на поле боя. Кроме того, эти события связаны и с днем Военно-морского флота, и с ударами ВС РФ по украинским военным объектам в последние дни.

В Белом доме в связи с обстрелом Таганрога 28 июля заверили, что Вашингтон не поощряет подобные действия со стороны ВСУ.

Белый дом неоднократно высказывался о своем неодобрении ударов Украины по территории РФ. В мае об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, подчеркнув, что США не позволяют Киеву совершать подобные удары. В апреле сам Кирби сообщал, что ни оружием, ни каким-либо иным способом Вашингтон не поощряет удары Украины за пределами своих границ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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