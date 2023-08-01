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В Грузии предрекли усиление активности акций протеста в ближайший год

Экс-глава аппарата президента Грузии предрек усиление протестов в стране
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Фото: ТАSS/ZURAB KURTSIKIDZE
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Прошедшие в Грузии в мае и июле акции протеста антироссийской направленности можно расценивать как старт избирательной кампании оппозиционных сил перед выборами, которые пройдут в стране осенью 2024 года, сказал в интервью «Известиям» экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе.

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«Дело в том, что Саакашвили — а голосуют за него именно где-то 12% населения, которые идут на выборы при любой погоде — нужен как паровоз. <…> Цель одна — закончить с нынешним правительством, взять в руки власть. Но Саакашвили не успокаивается. Он постоянно призывает: все должны выйти на улицу и кончить с властью сегодня же. <…> Так что это (акции протеста. — Ред.) надо рассматривать сквозь призму его и его единомышленников. Они рассыпались, у этих маленьких партий разные наименования, всё это по большей мере его сообщники, за некоторым исключением. Такие картинки и перформансы следует ждать и на будущих выборах 2024 года», — сказал Мамрадзе.

При этом он полагает, что у оппозиционных сил нет электоральной базы.

«Есть финансы, есть телевидение, а поддержки нет», — заключил он.

27 июля в Батуми из Сочи прибыл круизный лайнер Astoria Grande, находящийся под управлением турецкой компании Miray Cruises. Грузинская оппозиция заявила, что судно может подпадать под санкции, а также обвинила граждан РФ в том, что они якобы могли нарушить действующий в Грузии закон «Об оккупации» — за посещение Абхазии и Южной Осетии.

В Агентстве морского транспорта Грузии заявили, что лайнер не подпадает под действие международных санкций.

27 и 31 июля в Батуми прошли акции протеста против захода судна с россиянами на борту. Полиция провела ряд задержаний.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Саакашвили свято верит, что телекартинка правит миром»

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