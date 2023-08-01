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Медведев призвал украинцев не нарушать спортивные правила

Медведев: в Средние века за нарушение правил просто рубили голову
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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев осудил украинскую саблистку Ольгу Харлан, которая вопреки правилам не пожала руку российской спортсменке.

«Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так», — написал он в своем Telegram-канале.

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Ранее, 27 июля, Харлан не пожала руку Смирновой после поединка 1/32 финала на соревнованиях в Милане. Украинка выиграла схватку со счетом 15:7, после чего выставила саблю вперед и не подпустила россиянку к себе, покинув затем дорожку.

Позже судья принял решение о дисквалификации украинки в личном турнире. В этот же день Харлан должна была встретиться в 1/16 финала с болгаркой Йоаной Илиевой. Однако поединок не состоялся, и представительница Болгарии автоматически прошла в 1/8 финала.

28 июля Харлан заявила, что не сожалеет о своем поступке после поединка с россиянкой Анной Смирновой. Она подчеркнула, что гордится своим поступком и сделала бы его еще тысячу раз.

При этом в тот же день газета La Repubblica написала, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила Харлан до участия в чемпионате мира в Милане. Организация прислушалась к призыву президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, который выразил поддержку Харлан и предоставил лицензию на участие в Олимпиаде 2024 года без квалификации.

Согласно правилам FIE, после схватки спортсмены должны обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять правила, поединок не будет считаться завершенным. В этом случае рефери может наказать виновных вплоть до дисквалификации. Теперь же правила изменены.

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