ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району
Украинские боевики выпустили пять ракет из реактивной системы залопового огня (РСЗО) по Ясиноватскому району Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 июля сообщает Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) в 23:40 по направлению: населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено пять ракет из РСЗО», — говорится в Telegram-канале ведомства.
За 20 минут до этого украинские силы атаковали район снарядами калибра 155 мм.
Кроме того, в 20:30 Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Ясиноватой шестью ракетами из РСЗО.
Ранее в понедельник стало известно, что один из мирных жителей города был ранен в результате украинской атаки.
В этот же день ВСУ выпустили 27 снарядов калибром 155 мм по районам Донецка и Макеевки. Также под обстрел попали Горловка и Зайцево — боевики применили 15 снарядов калибром 152 мм.
ВСУ ежедневно открывают огонь по территориям Донецкой и Луганской народных республик. Также под удар попадает Херсонская область. Чаще всего объектами атак становятся Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.