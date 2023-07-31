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ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району

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Фото: РИА Новости
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Украинские боевики выпустили пять ракет из реактивной системы залопового огня (РСЗО) по Ясиноватскому району Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 июля сообщает Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) в 23:40 по направлению: населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено пять ракет из РСЗО», — говорится в Telegram-канале ведомства.

За 20 минут до этого украинские силы атаковали район снарядами калибра 155 мм.

Кроме того, в 20:30 Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Ясиноватой шестью ракетами из РСЗО.

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Ранее в понедельник стало известно, что один из мирных жителей города был ранен в результате украинской атаки.

В этот же день ВСУ выпустили 27 снарядов калибром 155 мм по районам Донецка и Макеевки. Также под обстрел попали Горловка и Зайцево — боевики применили 15 снарядов калибром 152 мм.

ВСУ ежедневно открывают огонь по территориям Донецкой и Луганской народных республик. Также под удар попадает Херсонская область. Чаще всего объектами атак становятся Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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