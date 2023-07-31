Американских военных в Нигере отозвали на базу в северной части страны

Служащих американской армии в Нигере отозвали на военную базу в районе города Агадес. Об этом 31 июля сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Вооруженных силах США.

Решение было принято на фоне политической нестабильности в республике. После отстранения от власти президента Мохамеда Базума около тысячи американских военных были возвращены на базу на севере Нигера.

Кроме того, на прошлой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли поговорил со своим коллегой в Нигере. Они обсудили безопасность американских граждан, а также общее положение дел.

Отмечается, что Вашингтон до сих пор не принял решение о том, считать ли произошедшее в Нигере государственным переворотом. Положительный ответ потребует от США сократить помощь местному правительству, что может иметь серьезные последствия для региона.

Ранее, 26 июля, военные в Нигере попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Организовала мятеж президентская гвардия, ее возглавил генерал Омар Чиани.

На следующий день военные Нигера заявили, что Базум смещен, а границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники сообщили о приостановке работы всех учреждений республики.

При этом 28 июля США предупредили, что могут свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности.

Кроме того, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель 29 июля заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа. Он отметил, что приостановка действия Конституции и роспуск демократических институтов ослабляют государство и народ Нигера, чьи мир, стабильность и безопасность необходимо сохранить.