Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские минометчики сорвали наступление украинских военных
Мир
Суд США огласит приговор россиянину Клюшину 7 сентября
Мир
ООН допустила установление нового рекорда в истории погодных наблюдений
Мир
Президент Мексики отказался от переговоров по Украине без участия РФ
Мир
Умер американский актер Пол Рубенс
Экономика
Центробанк улучшил прогноз по ВВП до диапазона в 1,5-2,5%
Мир
США и Украина начнут переговоры по гарантиям безопасности на этой неделе
Армия
Кадыров сообщил об упреждающем ударе по ВСУ в Харьковской области
Мир
Великобритания добавила шесть физлиц в список санкций против РФ
Мир
Миссия РФ в ООН заявила об ожидании объективности оценки терактов Киева
Происшествия
ВСУ выпустили 27 снарядов по Донецку и Макеевке
Политика
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке
Общество
В РЖД намерены завершить тестовые испытания новых «Ласточек» в октябре
Сюжет:

Американских военных в Нигере отозвали на базу в северной части страны

0
Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. Alex Echols
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служащих американской армии в Нигере отозвали на военную базу в районе города Агадес. Об этом 31 июля сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Вооруженных силах США.

Решение было принято на фоне политической нестабильности в республике. После отстранения от власти президента Мохамеда Базума около тысячи американских военных были возвращены на базу на севере Нигера.

Кроме того, на прошлой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли поговорил со своим коллегой в Нигере. Они обсудили безопасность американских граждан, а также общее положение дел.

Отмечается, что Вашингтон до сих пор не принял решение о том, считать ли произошедшее в Нигере государственным переворотом. Положительный ответ потребует от США сократить помощь местному правительству, что может иметь серьезные последствия для региона.

Силовая загрузка: Нигер ждут санкции из-за военного захвата власти
Эксперты заявили о кризисе государственности в Западной Африке

Ранее, 26 июля, военные в Нигере попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Организовала мятеж президентская гвардия, ее возглавил генерал Омар Чиани.

На следующий день военные Нигера заявили, что Базум смещен, а границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники сообщили о приостановке работы всех учреждений республики.

При этом 28 июля США предупредили, что могут свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности.

Кроме того, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель 29 июля заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа. Он отметил, что приостановка действия Конституции и роспуск демократических институтов ослабляют государство и народ Нигера, чьи мир, стабильность и безопасность необходимо сохранить.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023