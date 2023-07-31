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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Кировской области

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе «Вятка» в Кировской области
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Фото: t.me/gai43
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В результате ДТП на трассе «Вятка» в Мурашинском районе Кировской области погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом 31 июля сообщили в УГИБДД по региону.

«В 20:45 на 495-м км федеральной автодороги «Вятка» в Мурашинском районе водитель автомобиля Audi совершил наезд на остановившийся автомобиль ВАЗ-2110. В результате происшествия один человек погиб и четыре получили травмы», — говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящий момент устанавливаются причины и условия происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в этот день в Ташлинском районе Оренбургской области в результате лобового столкновения машин погиб человек, еще один пострадал. Предварительно установлено, что 36-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, машина выехала на встречку и врезалась в седан Haima 3.

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