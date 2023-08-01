Российские минометчики сорвали наступление украинских военных

Минометная батарея под командованием старшего лейтенанта Александра Черкасова выполняла боевую задачу по артиллерийской поддержке обороняющихся подразделений ВС РФ. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации во вторник, 1 августа, рассказали в Минобороны РФ.

Скрытно наблюдая за действиями боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), Черкасов пришел к выводу, что противник готовится к атаке на позиции российских войск. При помощи БПЛА он также обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ и передал координаты своим подчиненным. Вскоре противник стал стягивать на данном направлении дополнительные силы для последующего прорыва обороны ВС РФ.

Выждав, когда в зоне поражения минометной батареи оказалось большое количество живой силы и военной техники ВСУ, Черкасов дал команду минометчикам на поражение цели и продолжил корректировать огонь.

Благодаря профессионализму старшего лейтенанта Черкасова и грамотным действиям его подчиненных, прицельными минометными ударами был уничтожен опорный пункт противника с находящимися там боевиками и военной техникой. В результате наступление противника на данном направлении было сорвано.

Также российское Минобороны отметило заслуги капитана Александра Поплевко. Его подразделение выполняло боевую задачу по восстановлению поврежденной в результате боя техники. Находясь вблизи линии боевого соприкосновения, российские военнослужащие четко и слажено выполняли ремонтные работы, а отремонтированная техника затем оперативно возвращалась сражающимся подразделениям.

Украинские боевики, стремясь сорвать снабжение российских подразделений, при помощи миномета атаковали колонну восстановленных машин, движущихся в район активного ведения боевых действий.

Мгновенно оценив ситуацию, Поплевко дал команду своему заместителю вывести колонну из-под огня, а сам, определив позицию вражеского минометного расчета, вместе с подчиненными оперативно перевел транспортируемый восстановленный миномет в боевое положение и прицельным залпом подавил огневую точку противника.

В результате самоотверженных и смелых действий капитана Александра Поплевко техника была в срок и без повреждений доставлена в нужный район.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская армия нанесла удар по цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ВСУ в Харьковской области.

Также представитель министерства обороны России в Херсонской области заявил, что российские войска в районе Антоновского моста в ночное время разгромили позиции украинских военных.

Специальная операция, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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