Суд США огласит приговор россиянину Клюшину 7 сентября

Суд в Бостоне (штат Массачусетс, США) вынесет приговор россиянину Владиславу Клюшину 7 сентября. Соответствующее уведомление было сделано в понедельник, 31 июля.

«Слушания о назначении наказания пройдут 7 сентября в 09:30 (16:30 мск)», — говорится в документе.

Суд также отклонил ходатайство защиты россиянина, просившей полностью оправдать его. Адвокаты настаивали на том, что вменяемые правонарушения не совершались на территории Массачусетса, таким образом, судить Клюшина в этом штате неправомерно.

Ранее, 26 июля, стало известно, что оглашение приговора, запланированное на 31 июля, было отменено. Изначально приговор Клюшину должны были вынести еще в начале мая, но с тех пор заседание несколько раз откладывалось.

14 февраля агентство Reuters сообщило, что присяжные суда в США признали Клюшина виновным в киберпреступлениях, включая преступный сговор, а также мошенничество с применением электронных средств и мошенничество с ценными бумагами.

В марте 2021 года предпринимателя арестовали в Швейцарии по запросу Вашингтона. США обвинили Клюшина в том, что он и его сообщники якобы заработали десятки миллионов долларов, взломав конфиденциальную информацию о зарегистрированных на бирже американских компаниях.

18 декабря 2021 года швейцарский минюст сообщил о выдаче Клюшина США.

3 января 2022 года стало известно, что американские и британские спецслужбы пытались склонить Клюшина к передаче им секретных сведений, которыми он якобы мог обладать. Его прежний швейцарский адвокат Оливер Сирик сообщил, что подзащитный отверг эти попытки.

Владислав Клюшин является владельцем компании «М13». Ее главный продукт — система мониторинга СМИ и соцсетей под названием «Катюша», которую используют в администрации президента РФ, правительстве и других федеральных и региональных ведомствах. С помощью сервиса чиновники могут отследить реакцию прессы, а также интернет-пользователей на свои действия.