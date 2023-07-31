ООН допустила установление нового рекорда в истории погодных наблюдений

Июль 2023 года может стать самым теплым месяцем за всю историю погодных и климатических наблюдений. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает специализированное учреждение ООН — Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Вывод был сделан на основе данных, предоставленных Службой по изменению климата Copernicus.

«На данном этапе практически наверняка <…> среднемесячная температура июля 2023 года значительно превысит температуру июля 2019 года», — говорится в заявлении ВМО.

В июле 2019 года была зарегистрирована рекордная среднемесячная температура +16,63 градусов. В текущем году средняя температура за 23 дня того же месяца составила уже +16,95 градусов. Предполагается, что это связано с «волнами тепла в значительной части Северной Америки, Азии и Европы».

Кроме того, напомнили специалисты ВМО, 6 июля 2023 года среднесуточная глобальная температура воздуха «превзошла рекорд, установленный в августе 2016 года, что сделало этот день самым жарким за всю историю наблюдений». Также средняя глобальная температура в первую и третью недели месяца временно превышала доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

Ранее, 25 июля, стало известно, что температура воды в Средиземном море достигла рекордной отметки +28,71 градуса. Предыдущий рекорд был установлен 23 августа 2003 года и составил +28,25 градуса.

8 июня было опубликовано исследование, в рамках которого ученые пришли к выводу, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами и планета стала жарче на 0,2 градуса. Подобный рост объясняют выбросами парниковых газов, которые также били исторические максимумы в обозначенный период.