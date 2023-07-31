Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянске под Харьковом
В Купянске Харьковской области слышны взрывы, сообщило 31 июля украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги, сирены были включены в 21:41.
Министерство обороны РФ на данный момент информацию не прокомментировало.
Ранее в этот день взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, в Харькове в результате взрывов повреждены склады. В Днепропетровской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога, сообщали украинские СМИ.
29 июля сообщалось о взрывах в Запорожье. Тогда же в Запорожской области несколько раз объявляли воздушную тревогу.
О взрывах на территории Харьковской области сообщалось ранее, в ночь на 26 июля. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, а также Сумской областях.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).