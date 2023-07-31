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Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских боевиков. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает глава городской администрации Дмитрий Шевченко.

«В результате очередного обстрела вооруженными формированиями Украины города Ясиноватой ранение получил мужчина 1959 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

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Ранее в этот день в Запорожской области три человека погибли, 15 получили ранения при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Басань. Кроме того, под завалами на месте прилета оказался 12-летний ребенок.

Тогда же ВСУ выпустили 27 снарядов калибром 155 мм по районам Донецка и Макеевки. Еще под обстрел попали Горловка и Зайцево. В общей сложности боевики применили 15 снарядов калибром 152 мм.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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