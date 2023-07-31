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Разыскиваемого за убийство туриста жителя КЧР экстрадируют из Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Житель Карачаево-Черкесии, который был объявлен в федеральный розыск после убийства туриста, отбывает наказание в Белоруссии за въезд на территорию республики по поддельным документам. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

Там добавили, что после отбытия наказания он будет экстрадирован в Россию.

«Нападавший по поддельным документам уехал на территорию Белоруссии. <…> Теперь он должен отбыть наказание за въезд на территорию страны с такими документами, после чего будет передан нам и привлечен к ответственности за совершенное преступление», — сказал ТАСС руководитель СУ СК по региону генерал майор-юстиции Николай Щепкин.

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Преступление, о котором идет речь было совершено 16 февраля на 11-м км федеральной автодороги «Подъезд к Архызу» в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Как сообщили в СУ СК по республике, в тот день автомобиль с туристической группой остановился недалеко от станицы Кардоникская. В это время к нему подъехал автомобиль Lada Vesta с двумя местными жителями. Между ними и туристами произошел словесный конфликт, переросший в драку. Один из местных нанес туристу не менее одного удара ножом в живот, пострадавший умер по пути в больницу.

На следующий день мужчина, предположительно нанесший ранения, был объявлен в федеральный розыск.

В 2015 году, по данным «Известий», подозреваемый уже был судим за незаконный оборот оружия.

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