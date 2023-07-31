Жертва скопинского маньяка высказалась о похищении девушки в Челябинской области

Пострадавшая в свое время от действий скопинского маньяка Виктора Мохова Екатерина Мартынова прокомментировала похищение девушки в Челябинской области 31 июля.

Ранее в этот день правоохранительные органы региона сообщили, что житель поселка Смолино осенью 2009 похитил и насильно удерживал в частном доме девушку до настоящего времени.

Комментируя это, жертва скопинского маньяка выразила мнение, что после перенесенных потрясений девушке необходима работа с психологом, так как справиться с прошлым самостоятельно очень тяжело.

«Я ошарашена этой новостью. Просто какой-то нереальный срок — 14 лет. Но наконец-то для этой бедной женщины кошмар закончился. Хочу пожелать ей душевных сил и духа, пережить то, что с ней случилось, и вернуться к нормальной жизни», — приводит слова Мартыновой «РИА Новости».

Кроме того, по ее словам, рядом с освобожденной женщиной должны быть родные и любимые люди, поскольку это также способно поддержать жертву.

Ранее в этот день стало известно, что житель поселка Смолино в 2009 году под предлогом распития спиртного привез к себе в частный дом девушку и удерживал ее там 14 лет. Она смогла сбежать из дома, когда подозреваемого доставили в медицинское учреждение после обострения психического заболевания.

В настоящее время мужчина находится в больнице под надзором правоохранительных органов. По ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбуждены уголовные дела.

Кроме того, в этот день Следственный комитет России установил причастность подозреваемого к убийству еще одной женщины в 2011 году.