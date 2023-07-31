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Умер американский актер Пол Рубенс

Актер Пол Рубенс умер в возрасте 70 лет, оставив послание фанатам
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Фото: Global Look Press/Michael Germana
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Американский актер-комик, сценарист и продюсер, известный по фильму «Дом игрушек Пи-ви», умер от онкологического заболевания в возрасте 70 лет, перед смертью он оставил послание своим фанатам. Об этом говорится 31 июля на странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Вчера вечером мы попрощались с Полом Рубенсом, культовым американским актером, комиком, сценаристом и продюсером», — говорится в сообщении.

Раком Рубенс болел более шести лет. Эту информацию он скрывал от общественности.

«Пожалуйста, примите мои извинения за то, что я не предавал огласке то, с чем я сталкивался последние шесть лет. Я всегда чувствовал огромную любовь и уважение моих друзей, фанатов и единомышленников», — отметил артист в послании.

Он подчеркнул, что сильно любил своих поклонников и для него было большой радостью создавать для них произведения искусства.

Карьеру актера он начал в 1970-х годах. В 1982 году Рубенс начал появляться на телевидении в «Шоу Пи-Ви Германа», этот персонаж он разрабатывал годами. HBO также выпустило успешный специальный выпуск о нем.

Пи-ви мгновенно стал культовой фигурой, и в течение следующего десятилетия Рубенс был полностью предан своему персонажу, выступая на всех публичных выступлениях и в интервью именно как Пи-ви.

Художественный фильм «Большое приключение Пи-Ви» (1985) режиссера Тима Бертона был финансово успешным, а также понравился зрителям. Вскоре он превратился в культовый фильм. Его сиквел был менее успешным.

В период с 1986-го по 1990 год Рубенс снимался в роли Пи-ви в субботней утренней детской программе телеканала CBS «Театр Пи-Ви».

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