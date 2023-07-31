Обнаружено тело погибшего после взрыва газа в гаражах в Волгодонске
Один человек погиб при взрыве, предположительно, газового баллона в одном из гаражных кооперативов в Волгодонске Ростовской области. Об этом 31 июля сообщили в региональном главке МЧС.
В ходе разбора завалов обнаружено тело мужчины. Его личность устанавливается.
Инцидент произошел утром в понедельник в гаражном кооперативе на проспекте Мира, дом 15. Были повреждены пять гаражных боксов, два из них полностью разрушены.
Глава администрации Волгодонска Сергей Макаров отметил, что взрывных устройств в гаражах не было. Начато расследование обстоятельств инцидента.