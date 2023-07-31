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Суд предъявил футболисту Дани Алвесу обвинение в сексуальном насилии

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Florencia Tan Jun
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Суд Барселоны предъявил экс-футболисту сборной Бразилии Дани Алвесу обвинение в сексуальном насилии. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщило агентство EFE.

В начале января женщина подала заявление в полицию на экс-игрока «Барселоны» и сборной Бразии Алвеса. Ее имя не разглашается. Она рассказала, что в одном из ночных клубов Барселоны футболист не только совершил над ней насильственные действия сексуального характера, но и побил. После этого пострадавшая обратилась в больницу, где ей провели экспертизу. Ее результаты не раскрываются.

Как отмечается в материале, на заседании судья сообщил, что исходя из процедур, проведенных в ходе расследования, есть «достаточно рациональных указаний, чтобы предполагать», что Алвес виновен в указанном преступлении.

Судья также отметил, что в ходе расследования дела Алвес предлагал до четырех различных версий того, что произошло в ночном клубе. Сначала футболист отрицал свою вину, но после подтвердил интимную близость с девушкой. По словам судьи, эти противоречия являются одним из аргументов, которые суд использовал для отказа в его предварительном освобождении, о котором его защита неоднократно просила.

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О задержании Алвеса стало известно 20 января. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

До скандала футболист выступал за мексиканский клуб «Пумас», однако после обвинений в изнасиловании был оттуда уволен. Алвес является самым титулованным футболистом в истории — на его счету более 40 наград. Он трижды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, дважды — Кубка УЕФА.

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