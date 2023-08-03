4 августа — День спелеолога: что это за праздник и кто его отмечает

Каждый год в России и других странах отмечается День спелеолога — профессиональный праздник ученых, которые специализируются на изучении природных и искусственных подземелий. В 2023 году он выпадает на пятницу. О том, кто был первым спелеологом и как провальная экспедиция сделала эту профессию известной во всем мире, читайте в материале «Известий».

День спелеолога в 2023 году — история

Интерес к пещерам и другим подземным полостям начали проявлять еще первобытные люди. Они использовали углубления в скалах в качестве жилищ и временных укрытий. С появлением каменных орудий труда появилась возможность изменять их внутреннее убранство и создавать рукотворные туннели и шахты. Пещеры стали использовать для религиозных ритуалов, в них возводились храмы, рудники и некрополи.

Первым спелеологом можно назвать ассирийского царя Салмансара, жившего в IX веке до нашей эры. Он организовал три экспедиции по изучению пещер в верховьях реки Тигр. Многие века спустя археологи нашли в них портрет правителя и рисунки сталагмитов — вертикальных образований, растущих на дне пещер.

Систематизировать знания о пещерах впервые попытался библиотекарь Жак Гаффарель в своей книге «Подземный мир». Он разделил их на пять групп: звериные, человеческие, природные, искусственные и божественные.

В XVIII веке исследователи приступили к освоению более труднодоступных пещер. В 1748 году был выполнен первый спуск в провал Мацоха в Чехии. Тогда исследователи достигли глубины в 138 м.

В России исследованием подземного мира активно занимался Михаил Ломоносов. Он смог доказать, что пещеры имеют физико-химическую природу, объяснил процесс формирования пещерного льда и механизм движения воздуха в подземных полостях, а также предложил российские аналоги терминов «сталактит» и «сталагмит» — «капь верхняя» и «капь нижняя». Под его руководством в конце XVIII века было организовано несколько экспедиций в разных регионах страны.

В XIX веке изучение пещер в Европе набирало обороты. Были открыты новые подземные образования, установлены рекорды по спускам. Пещерами начинают интересоваться минералоги, археологи, биологи, гидрологи, метеорологи. К концу столетия было известно уже более 3 тыс. пещер, в Австрии, Германии и Франции создавались общества для их изучения.

В 1890 году француз Эмиль Ривьер предложил назвать науку о пещерах спелеологией. А после выступления Эмиля Мартеля на Конгрессе французской ассоциации поддержки научных исследований 4 августа 1893 года это название закрепилось окончательно. Именно это событие легло в основу праздника Дня спелеолога.

Весной 1894 года несколько австрийских спортсменов спустились в пещеру Лурлох, чтобы найти место ее соединения с пещерой Пеггау, располагавшейся ниже. Экспедиция должна была занять два дня, впервые с ночевкой под землей. Однако вскоре начался дождь, и спортсмены оказались заперты под землей. Спасатели рыли отводные каналы, укрепляли своды, и через 204 часа смогли освободить бедолаг. Благодаря освещению этой истории в СМИ слово «спелеолог» стало известно во всем мире.

Вторая половина XX века стала рассветом спелеологии. Было сделано множество важных открытий, появилось новое снаряжение, оборудование, средства связи и жизнеобеспечения. Спелеологические объединения возникли в более 100 странах мира, а в 1965 году был основан Международный союз спелеологов. На сегодняшний день в него входят свыше 230 организаций.

День спелеолога в 2023 году — кто отмечает

День спелеолога отмечают все, кто изучает подземный мир: спелеологи и спелеотуристы, геологи, диггеры — люди, исследующие катакомбы в городах, и спелестологи — специалисты по искусственным подземным сооружениям.

День спелеолога в 2023 году — как поздравить

Спелеологи обычно отмечают свой профессиональный праздник среди коллег. Однако поздравить специалиста из этой области можно и дома, порадовав его вкусным ужином или подарком, который он давно хотел. Также можно составить спелеологу компанию в походе за новым снаряжением или посмотреть вместе с ним тематический документальный фильм.

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