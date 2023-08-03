Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бразилии заявили об отсутствии консенсуса вокруг «формулы мира» Зеленского
Мир
Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру почти по всем операциям
Мир
США одобрили продажу Финляндии израильско-американской ПРО «Праща Давида»
Экономика
WSJ указала на прочность экономики России перед западными санкциями
Мир
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
Спорт
Любительский ФК 2DROTS обошел «Сахалин» в первом раунде Кубка России
Общество
Школа поселка Золотое-5 в ЛНР сильно пострадала после обстрелов ВСУ
Мир
Посол КНР в РФ назвал НАТО главной причиной обострения украинского кризиса
Мир
В США не ждут конкретных результатов от переговоров в Джидде
Экономика
Налоговые доначисления бизнесу упали в два раза
Армия
ВС РФ уничтожили поднявших флаг Польши на позициях ВСУ наемников
Мир
В постпредстве РФ исключили смягчение визового режима ЕС
Происшествия
Семь человек пострадали в результате обстрелов территорий ДНР со стороны ВСУ
Сюжет:

4 августа — День спелеолога: что это за праздник и кто его отмечает

0
Фото: TASS/DPA/Matthias Balk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждый год в России и других странах отмечается День спелеолога — профессиональный праздник ученых, которые специализируются на изучении природных и искусственных подземелий. В 2023 году он выпадает на пятницу. О том, кто был первым спелеологом и как провальная экспедиция сделала эту профессию известной во всем мире, читайте в материале «Известий».

День спелеолога в 2023 году — история

Интерес к пещерам и другим подземным полостям начали проявлять еще первобытные люди. Они использовали углубления в скалах в качестве жилищ и временных укрытий. С появлением каменных орудий труда появилась возможность изменять их внутреннее убранство и создавать рукотворные туннели и шахты. Пещеры стали использовать для религиозных ритуалов, в них возводились храмы, рудники и некрополи.

Первым спелеологом можно назвать ассирийского царя Салмансара, жившего в IX веке до нашей эры. Он организовал три экспедиции по изучению пещер в верховьях реки Тигр. Многие века спустя археологи нашли в них портрет правителя и рисунки сталагмитов — вертикальных образований, растущих на дне пещер.

Систематизировать знания о пещерах впервые попытался библиотекарь Жак Гаффарель в своей книге «Подземный мир». Он разделил их на пять групп: звериные, человеческие, природные, искусственные и божественные.

В XVIII веке исследователи приступили к освоению более труднодоступных пещер. В 1748 году был выполнен первый спуск в провал Мацоха в Чехии. Тогда исследователи достигли глубины в 138 м.

В России исследованием подземного мира активно занимался Михаил Ломоносов. Он смог доказать, что пещеры имеют физико-химическую природу, объяснил процесс формирования пещерного льда и механизм движения воздуха в подземных полостях, а также предложил российские аналоги терминов «сталактит» и «сталагмит» — «капь верхняя» и «капь нижняя». Под его руководством в конце XVIII века было организовано несколько экспедиций в разных регионах страны.

Копайте глубже: сенсационные находки археологов в России
Что скрыто во глубине сибирских руд и других дальних уголках страны

В XIX веке изучение пещер в Европе набирало обороты. Были открыты новые подземные образования, установлены рекорды по спускам. Пещерами начинают интересоваться минералоги, археологи, биологи, гидрологи, метеорологи. К концу столетия было известно уже более 3 тыс. пещер, в Австрии, Германии и Франции создавались общества для их изучения.

В 1890 году француз Эмиль Ривьер предложил назвать науку о пещерах спелеологией. А после выступления Эмиля Мартеля на Конгрессе французской ассоциации поддержки научных исследований 4 августа 1893 года это название закрепилось окончательно. Именно это событие легло в основу праздника Дня спелеолога.

Весной 1894 года несколько австрийских спортсменов спустились в пещеру Лурлох, чтобы найти место ее соединения с пещерой Пеггау, располагавшейся ниже. Экспедиция должна была занять два дня, впервые с ночевкой под землей. Однако вскоре начался дождь, и спортсмены оказались заперты под землей. Спасатели рыли отводные каналы, укрепляли своды, и через 204 часа смогли освободить бедолаг. Благодаря освещению этой истории в СМИ слово «спелеолог» стало известно во всем мире.

Вторая половина XX века стала рассветом спелеологии. Было сделано множество важных открытий, появилось новое снаряжение, оборудование, средства связи и жизнеобеспечения. Спелеологические объединения возникли в более 100 странах мира, а в 1965 году был основан Международный союз спелеологов. На сегодняшний день в него входят свыше 230 организаций.

День спелеолога в 2023 году — кто отмечает

День спелеолога отмечают все, кто изучает подземный мир: спелеологи и спелеотуристы, геологи, диггеры — люди, исследующие катакомбы в городах, и спелестологи — специалисты по искусственным подземным сооружениям.

День спелеолога в 2023 году — как поздравить

Спелеологи обычно отмечают свой профессиональный праздник среди коллег. Однако поздравить специалиста из этой области можно и дома, порадовав его вкусным ужином или подарком, который он давно хотел. Также можно составить спелеологу компанию в походе за новым снаряжением или посмотреть вместе с ним тематический документальный фильм.

Ранее «Известия» рассказали, как в России отмечают День парашютиста и какие мероприятия проводятся в этот день.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023