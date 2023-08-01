Назван способ безопасной пересадки с леворульного авто на праворульное

Эксперты сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» рассказали 1 августа «Известиям», с какими вызовами сталкиваются автолюбители, планирующие сменить леворульную машину на праворульную.

Эргономика водительского места в праворульной машине схожа с леворульной, но есть нюансы. Так, в авто с механической коробкой передач она будет располагаться под левой рукой и придется привыкать переключать рычаг именно ею.

У праворульных автомобилей рычаг переключения поворотников расположен со стороны водительской двери, а дворники включаются с левой стороны. Перестроиться за короткий срок автолюбителю может быть сложно, тем не менее, постепенно дискомфорт пропадет.

Кроме того, управляя праворульным авто, следует обратить внимание на безопасную высадку и посадку пассажиров. Пассажир на переднем сиденье будет располагаться с той стороны, где в леворульных обычно сидит водитель, поэтому следует избегать остановок на оживленных дорогах, чтобы не пришлось выходить из салона со стороны движения. Остановки для высадки пассажиров лучше совершать во дворах и переулках.

Обгон на праворульном авто следует выполнять с большой осторожностью, особенно в период привыкания к новому расположению руля.

«Совершать этот маневр безопасно поможет установка дополнительных зеркал или камеры обгона — подобные гаджеты будут полезны не только в начале, но и на всем протяжении срока эксплуатации авто», — добавили в «Сбер.Авто».

Также водители зачастую не придерживаются середины своей полосы. «Держать» полосу поможет ориентирование по боковым зеркалам, а также по бордюру, не прижимаясь к нему вплотную.

Оплата паркинга, платной дороги или заказа навынос станет настоящей головной болью для новичков за рулем праворульного авто. Подавляющее большинство стоек оплаты и приемов заказа в России расположены по левую сторону дороги, поэтому обладателям праворульных авто приходится покидать салон автомобиля или, отстегнув ремень безопасности, перемещаться на пассажирское сиденье. Универсального выхода в этой ситуации нет.

Как обратили внимание эксперты, сегмент праворульных автомобилей в России в 2022 году был отмечен ростом, свидетельствующим о повышенном интересе к данным автомобилям. В нынешнем году спрос не снижается: по данным Автостата, только за шесть месяцев 2023 года в страну ввезли более 130 тыс. праворульных авто для личного пользования, тогда как за весь прошлый год их количество составило 154 тыс. машин.

Ранее в июле «СберАвто» сообщил, что машины необычных расцветок составляют лишь 8% от общего количества объявлений, представленных на платформе.