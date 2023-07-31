Путин подписал указ о праздновании 80-летнего юбилея Победы в 2025 году
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому определяются подготовка и проведение празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Документ размещен на официальном портале правовой информации в понедельник, 31 июля.
Глава государства поручил правительству за три месяца разработать план мероприятий, посвященных решающим событиям ВОВ. Согласно указу, также необходимо предусмотреть участие представителей других государств в торжествах.
Помимо прочего, Путин дал поручение МИД России «обеспечить необходимое политико-дипломатическое содействие в проведении» празднований.
Координировать подготовку мероприятий, приуроченных к 80-летию победы в ВОВ будет оргкомитет «Победа».
В апреле российский лидер подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ. Отмечалось, что теперь они имеют право на те же льготы, что и ветераны той войны. В число социльных гарантий входит право получения двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета.