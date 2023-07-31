Новый кинозал создадут в поселке Кромы в Орловской области

В поселке Кромы Орловской области на субсидию от Фонда кино создадут новый кинозал. Об этом сообщает портал Орловской области.

Центр культуры и досуга Кромского района стал победителем в конкурсе Фонда кино на получение поддержки для организаций, устраивающих кинопоказы в населенных пунктах, в которых проживает до 500 тыс. человек.

Как уточняет InfoOrel.ru, размер субсидии составил 9 млн рублей. Средства пойдут на закупку кинопроектора, киноэкрана, системы для показал фильмов в 3D, кресел, звукового оборудования и многого другого.

Ожидается, что обновление зала завершится в конце декабря 2023 года.