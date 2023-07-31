Санинструктор показал спасение раненых в зоне спецоперации

Санитарный инструктор 150-й дивизии с позывным Карась, недавно получивший медаль «За спасение погибавших», рассказал 31 июля «Известиям» о своей работе.

Он показал, как ежедневно спасает жизни российских бойцов в зоне спецоперации. По словам мужчины, в зоне СВО он находится девять месяцев. Часто он отправляется на место боевых действий оказывать первую помощь, уже после этого всех раненых доставляют в медпункт.

«В роте я единственный санитарный инструктор. <...> Групп несколько. Я постоянно на связи, чтобы чуть что — выйти к ребятам. Для меня важно сразу — характер ранения и место, где находится группа», — рассказал он.

Большинство травм, с которыми сталкивается Карась, — осколочные ранения.

«Нужно вовремя опознать у человека, откуда у него идет выход крови, остановить кровотечение. Далее идет перевязка, тампонирование ран. Но всё надо делать очень быстро», — сказал медик.

Иногда приходится оказывать помощь в ночное время. Для этого у мужчины всегда в рюкзаке есть налобный фонарь. По словам санинструктора, украинские боевики очень любят наносить удары по врачам. Огонь идет с минометов и беспилотников.

«В любом подвале я начинаю оказывать помощь — от восстановления кровотечения до установки капельниц, если потерял много крови. Соответственно после всех проведенных действий я уже вызываю машину», — продолжил медик.

По словам Карася, у него есть смежная профессия — работа на БПЛА и саперное мастерство.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что российский десантник в зоне проведения СВО получил ранение при вражеском обстреле и был доставлен в больницу. При осмотре врачи обнаружили, что в ноге бойца застрял не успевший разорваться снаряд. Операция по его извлечению прошла успешно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.