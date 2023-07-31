Путин увеличил штраф за неявку в военкомат по повестке до 30 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов о штрафах за нарушение правил призыва, включая взимание до 30 тыс. рублей за неявку в военкомат по повестке. Документ размещен 31 июля на официальном портале правовой информации.

За непредставление в военный комиссариат информации об изменении своего семейного положения, образования, места работы или учебы, а также должности или же сведений о переезде на новое место пребывания с граждан может взиматься сумма от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Также с 3 тыс. до 25 тыс. рублей возросли штрафы за уклонение от медицинского обследования. До 5 тыс. рублей повышена взимаемая сумма за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.

Юрлицам, которые не представили списки для постановки россиян на воинский учет, грозит штраф на сумму до 400 тыс. рублей.

Помимо этого, с должностных лиц государственных органов или организаций за непредставление или несвоевременное представление сведений, которые нужны для ведения воинского учета, будут взиматься от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

В Госдуме 25 июля в окончательном, третьем чтении приняли поправку о штрафе до 30 тыс. рублей за неявку в военкомат по повестке. Совфед одобрил соответствующий закон 28 июля.