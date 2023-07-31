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Бренд одежды U.S. Polo Assn. возобновит поставки товара в РФ
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Бренд одежды U.S. Polo Assn. возобновит поставки товара в РФ

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Фото: TASS/Zuma
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Бренд одежды U.S. Polo Assn. исключили из нового списка товаров параллельного импорта. «Известия» ознакомились с документом от 19 июля.

Указанный бренд был исключен из новой редакции перечня товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт, так как дистрибутор подтвердил возможность возобновления официальных поставок, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

«Исключение бренда U.S. Polo Assn из списка товаров параллельного импорта означает, что поставки продукции бренда будут осуществляться в Россию официально, а не через параллельный импорт», — объяснил гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

При этом, как указал вице-президента «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин, магазины U.S. Polo Assn. продолжают работать в России — они не закрывались.

«Магазинами управляет турецкий оператор, который не приостанавливал свою деятельность. Поэтому неудивительно, что этот бренд исключают из списка параллельно импорта Минпромторга», — сказал он.

По его словам, скорее странно, что U.S. Polo Assn. туда попал, поскольку у Турции нет больших сложностей в доставке брендовой продукции.

«В некоторых магазинах в РФ провели ребрендинг — бренд получил название AR Fashion, однако во многих местах до сих пор они работают как US Polo. Вероятно, это часть договоренностей с держателем бренда из Америки», — считает Люлин.

Как подтвердила аналитик Fashion рынка Ольга Штейнберг, после начала специальной военной операции (СВО) часть магазинов сменила вывеску. При этом содержимое магазинов никак не поменялось, одежда продается под прежним брендом.

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Американский бренд U.S. Polo Assn., основанный в 1890 году как официальный бренд экипировки Американской ассоциации поло, в 1997 году продал мастер-лицензию одной из крупнейших турецких fashion-компаний Aydınlı Group (AR Fashion). Они же владеют лицензиями Pierre Cardin, Cacharel и другими.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022 года после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, а также приостановки поставок некоторых товаров в Россию на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.

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