Что известно о похищении девушки в Челябинской области. Главное

Житель Челябинской области 14 лет насильно удерживал в своем доме похищенную девушку. Об этом 31 июля сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Также выяснилось, что похититель причастен к убийству другой девушки, чьи останки были найдены в его доме. «Известия» публикуют подробности произошедшего.

Что произошло

Следствие установило, что осенью 2009 года подозреваемый привез местную жительницу в свой частный дом в поселке Смолино под предлогом распития спиртных напитков. Покинуть этот дом девушка уже не смогла. В течение 14 лет мужчина насиловал свою жертву, угрожая ее убить.

Кроме того, было установлено, что в 2011 году похититель убил еще одну женщину, личность которой пока не установлена. После совершения убийства он расчленил тело своей жертвы и закопал останки в погребе.

По данным «Известий», медицинский эксперт предполагает, что женщина была убита ударом ножа по голове. В доме также были найдены два ноутбука, диски с порнографией, деревянный намордник, скотч, плоскогубцы и другие предметы.

30 июля 2023 года на фоне запоя у злоумышленника обострилось психическое заболевание. Его мать вызвала медиков, которые забрали мужчину для оказания помощи. Похититель не успел закрыть дверь в комнату своей жертвы, и девушка смогла сбежать, когда дом опустел. Она добралась до своей сестры, которая и вызвала полицию.

Соседи о челябинском похитителе

Всё это время злоумышленник жил в одном доме с матерью. По словам соседей, эта семья никогда не вызывала у них подозрений.

Жанна Тащилина живет в поселке Смолино всего год. Она рассказала «Известиям», что несколько раз встречала мать мужчины, но почти не видела его самого. О произошедшем она узнала от других местных жителей и из СМИ.

«Оказывается, что у нас под окнами жил маньяк, который <...> держал в заложниках двух девушек. Потом я узнала, что, оказывается, одну девушку он убил. Вторая в субботу, получается, смогла убежать», — поделилась женщина.

Женщина добавила, что другие соседи не догадывались о том, что происходит. При этом иногда в дом, где держали заложницу, приходили посторонние, а мать преступника устраивала там распродажу очков, и местные жители их покупали.

Еще одна местная жительница, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала «Известиям», что дружила с матерью похитителя и часто приходила к ней в гости. Она знала, что в доме живет девушка, но ни разу ее не видела.

«Когда я к ней домой приходила, она говорила: «У меня девушка Володи». Я ее просила показать, но она говорила: «Ой, они спят. Они в интернете». Я ее расспрашивала про нее», — призналась женщина.

Собеседница «Известий» добавила, что мать преступника работала фельдшером скорой помощи. Она говорила, что девушка ее сына периодически уезжает домой к родителям, тогда как на самом деле ее держали в заложниках.

Женщина призналась, что общалась и с самим злоумышленником, и тот никогда не производил впечатление преступника. Мужчина всегда был спокоен, обнимал ее при встрече и даже подарил икону, которая ей понравилась.

Где сейчас челябинский похититель

На данный момент похититель находится в больнице под надзором правоохранительных органов. Возбуждено два уголовных дела: по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).