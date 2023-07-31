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Благоустройство площади у Дома ученых в Обнинске завершат в августе

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В Обнинске (Калужская область) к середине августа планируют завершить очередной этап благоустройства площади у Дома ученых. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на заместителя главы города по вопросам архитектуры и градостроительства Андрея Козлова.

«К середине августа будут закончены работы по мощению пешеходных дорожек и укладке рулонного газона. Сейчас ведется укладка плитки на бетонное основание, подготавливается грунт для укладки газона», — рассказал чиновник.

Также ведется разработка дендрологического плана — подробной схемы с описанием деревьев и кустарников, которые будут высажены на территории.

Реализация проекта по благоустройству площади у Дома ученых разбита на несколько этапов. Сначала на участке построили скейт-парк и памп-трек, затем проложили коммуникации, сейчас ведется обустройство ландшафта. Установка тематических, спортивных и детских площадок запланирована на следующий год.

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