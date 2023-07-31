Британский боец Томпсон пообещал одолеть россиянина Дацика в предстоящем бою

Британский боец Оли Томпсон, в понедельник, 31 июля, пообещал одолеть российского спортсмена Вячеслава Дацика в предстоящем бою на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Таким образом он ответил на слова россиянина, который днем ранее заявил, что он «голоден, как собака» и готов «съесть» своего противника из Великобритании.

Я сильно удивился, что Дацик действительно знает о существовании такой страны, как Великобритания? Он уже превзошел все мои ожидания», — сказал британец с иронией.

Он отметил, что слова россиянина не пугают его.

«Меня не волнуют его слова. Я сильнее, я могу драться, боксировать. Мнение Дацика никем и никогда не учитывалось. Мне нравится его «треш-ток», он только в этом хорош», — заявил Томпсон.

По его словам, в то время, пока россиянин будет продолжать «болтать», он сам «будет драться».

«Совсем скоро мы поставим точку, очень много глаз будут наблюдать за этим — за тем, как я исполняю свой долг», — сказал спортсмен.

При этом он добавил, что после того, как Дацик окажется в нокауте, он подаст ему руку и поможет встать.

«Ничего личного, я делаю бизнес, а ты стоишь у меня на пути», — заключил британец, обращаясь к сопернику.

Ранее, 29 июля, российский боксер Дмитрий Кудряшов сделал прогноз на бой Томпсона и Дацика на предстоящем поединке. Он склонился к победе россиянина. По его словам, Томпсон хорошо сохранился для своего возраста и еще «может ударить», однако, как считает спортсмен, Дацик — это «прессинг и так называемый колхозный стиль», с которым трудно справиться.

Подобное мнение высказал и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Он высоко оценил шансы Дацика в поединке с Томпсоном. По его словам, британцу будет в новинку соревноваться по правилам бокса, хотя и он, и Дацик достаточно опытны, чтобы не перейти к ударам ногами.

Поединок Вячеслава Дацика и Оли Томпсона пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» и станет главным боем вечера.

Вячеслав Дацик — звезда «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он один из самых известных бойцов России, профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. Побеждал таких соперников, как Кофи Кинг, Сауло Кавалари, Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Выступал в таких промоушенах, как UFC и Bellator. Провел 37 боев, в 21 из них одержал победу.