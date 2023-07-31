Экс-сотрудника минприроды Кубани осудили на 12 лет за госизмену

Экс-сотрудника минприроды Краснодарского края приговорили к 12 годам лишения свободы за передачу сведений, которые могли использоваться против безопасности России, иностранной разведке. Об этом сообщили 31 июля в третьем апелляционном суде общей юрисдикции ТАСС.

Таким образом, приговор остался без изменений.

Поводом к апелляционному рассмотрению стали жалобы защиты, которая хотела переквалифицировать действия осужденного на менее тяжкий состав, а также смягчить наказание.

В 2022 году в Краснодаре задержали россиянина — агента Службы безопасности Украины (СБУ), который действовал под псевдонимом Арчи. По данным ФСБ, мужчина за деньги незаконно собирал и передавал сотрудникам СБУ информацию, которая могла использоваться против безопасности РФ. Было возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).