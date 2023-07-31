Певица Натали обратилась к поклонникам впервые после смерти мужа

Певица Натали (Наталья Рудина) впервые обратилась к своим поклонникам после смерти супруга Александра Рудина и рассказала о своих переживаниях.

«Вся моя жизнь — это песня для него и про него... Не умею жить без него пока. Буду учиться. Он подарил мне мою профессию. Он подарил мне вас, а вам — меня», — написала она в понедельник, 31 июля, в своем Telegram-канале.

Говоря о своей творческой деятельности, Натали уточнила, что заканчивать карьеру она не собирается.

«Концерты и выступления не прекращаю, такова была воля мужа, это дело всей его жизни, даже больше, чем для меня. Буду петь», — уточнила артистка.

Певица также отметила, что смерть супруга наступила из-за последствий коронавируса.

Музыкальный продюсер Александр Рудин умер 30 июля в возрасте 53 лет. Как сообщал источник «Известий», тело погибшего было обнаружено на козырьке одного из домов на Беломорской улице в Москве. Известно, что эксперты не нашли на теле мужчины видимых признаков криминальной смерти.

Как позднее сообщил «Известиям» психиатр Василий Шуров, одной из причин смерти Рудина могла стать депрессия. По словам Шурова, хронические затяжные заболевания довольно часто вызывают у пациентов депрессию, в результате чего усиливается отчаяние. Психиатр отметил, что примерно 10–15% таких людей совершают суицид.

Александр и Натали прожили вместе почти 33 года.