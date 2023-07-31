В Центральном регионе России ожидается теплая погода

Погода в августе ожидается выше нормы на всей территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Потепление на 1–1,5 градуса прогнозируется на территории всего Центрального федерального округа, за исключением Тверской и Брянской областей, передает телеканал «Известия». Кроме того, температура воздуха поднимется в Поволжье, части Южного федерального округа, на Урале и в Приморском крае. По словам Романа Вильфанда, синоптики не прогнозируют аномальной жары, однако обещают теплый месяц во всех регионах.

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