Путин поручил выделить средства ФНБ на льготный лизинг для строительства судов

Президент РФ Владимир Путин поручил с 2025 года выделить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию программы льготного лизинга гражданских судов, производимых в стране. Об этом говорится в опубликованном 31 июля документе по итогам совещания по вопросам развития речного судоходства.

Решение требуется для обеспечения поддержки строительства дополнительно не менее 200 пассажирских судов, в том числе работающих на электрическом ходу.

Путин также поручил правительству обеспечить возможность использовать билеты в электронном виде на водном транспорте и при необходимости внести изменения в законодательство.

Ранее, 16 июня, глава государства заявил, что на российских судоверфях в 2023–2028 годах планируется построить около 260 судов. По его словам, в ближайшие пять лет Россия обновит торговый флот, на эти цели будут привлечены средства ФНБ.

До этого, 26 мая, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время встречи Путина с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия» сообщил, что российские судостроители смогут закрыть потребность перевозчиков в судах с 2025 года.