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Врач-дерматолог рассказала о важности правильного подбора шампуня

Врач-дерматолог Галлямова: шампуни подбираются по типу волос
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова в понедельник, 31 июля, объяснила, почему важно правильно подобрать шампунь.

Специалист отметила, что мытье головы шампунем — это просто гигиеничесткая процедура, помогающая избавиться от излишек кожного жира на голове.

«Шампунь — это средство гигиены. Не надо из него делать какое-то великое средство», — выразила свое мнение трихолог в беседе с Pravda.Ru.

Галлямова уточнила, что шампуни подбираются по типу волос. Остальное же является маркетинговым ходом производителей.

Дерматолог также посоветовала не ограничиваться лишь одним мытьем волос.

«Необходимо использовать бальзам, если у вас длинные волосы, потому что бальзам — это защита от внешней окружающей среды — солнце, ветер и мороз, также защита от температурных и укладочных средств, которые вы используете. Это элементарные вещи. И не портить волосы», — рассказала специалист.

По словам трихолога, шампунь можно периодически менять, так как может меняться состав кожного сала.

«Поэтому единого одного шампуня уникального для всех нет и, естественно, это только метод проб и ошибок», — заключила она.

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Ранее, 27 июля, врач дерматолог-миколог-трихолог, специалист по коррекции фигуры «СМ-Косметолгии» Мария Васильева рассказала, что у пилинга кожи головы существует множество преимуществ, но иногда его использование может привести к нежелательным побочным эффектам для длины волос.

«Избыточная жирность кожи головы, частое использование укладочных средств, неправильно подобранный шампунь и редкое мытье головы могут стать причиной развития себорейного дерматита, который проявляется перхотью, зудом и выпадением волос. <...> Для предотвращения этих симптомов нужно использовать пилинг», — сказала Васильева в беседе с Life.Ru.

По словам специалиста, пилинг благодаря составу, который включает кислоты оказывает мягкое, но при этом глубокое очищающее действие, снимает шелушение, нормализует секрецию сальных желез, улучшает кровоснабжение, усиливает рост волос и уменьшает их выпадение, пишет РИАМО.

Ранее врач-дерматовенеролог «Медси» Екатерина Павлова рассказала, что частицы сухого шампуня после использования могут остаться на голове и препятствовать нормальной работе сальных и потовых желез.

По ее словам, после применения этого косметического средства его стоит смыть при первой возможности.

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